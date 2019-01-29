Не знал, что творит: в Ярославской области молодой угонщик отправился в психушку

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-29T19:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Тутаевский суд отправил молодого вора и угонщика в психлечебницу. Желание напиться и заправить угнанный мотоцикл довело 18-летнего парня до уголовного дела. Пять месяцев назад тутаевец украл бутылку алкоголя, которую потом оценили в 500 рублей. Дело осложняло то, что ради этой бутылки парень вломился в дом. На следующий день ему захотелось добавки. Поэтому он угнал мотоцикл и поехал за выпиской в соседнюю деревню. Потом он вернулся в первую деревню. И уже не для себя, а для мотоцикла украл несколько канистр с бензином. Их оценили в 3,5 тысячи рублей. И вот за все это полиция завела на него несколько уголовных дел. Но потом ситуация еще усложнилась.

- В ходе рассмотрения дела установлено, что в соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы, у молодого человека диагностировано психическое расстройство, которое имелось и во время совершения противоправных действий и не позволяло ему в полной мере осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Поэтому суд освободил молодого преступника от уголовной ответсвенности. Но тюрьму ему заменили принудительным лечением в психушке. Что некоторые иногда находят еще более суровым наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU