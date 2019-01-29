«Охранники побаиваются их»: ярославские полицейские проверят торговые центры, где собираются подростки
Ярославская полиция намерена провести ряд рейдов в торговых центрах Ярославля, где собираются подростки. Жалобы о том, что школьники ведут себя не всегда адекватно в таких местах, периодически поступают.
— Беда в том, что молодым людям нечем заниматься. Не хватает, досуговых учреждений, — рассказал начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин на пресс-конференции 29 января. — Мы со своей стороны готовы проводить рейды в таких местах, потому что охранники, которые там находятся, либо не обращают внимания на такие компании, либо, моё личное мнение, побаиваются этих подростков.
Липилин отметил, что в случае выявления таких компаний эффективнее всего работать не со всей толпой, а с заводилами.
Напомним, также на пресс-конференции рассказали, что в Ярославской области стали меньше убивать, но больше грабить.
ИСТОЧНИК KP.RU