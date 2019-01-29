«Охранники побаиваются их»: ярославские полицейские проверят торговые центры, где собираются подростки

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-29T18:30:50+03:00

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Ярославская полиция намерена провести ряд рейдов в торговых центрах Ярославля, где собираются подростки. Жалобы о том, что школьники ведут себя не всегда адекватно в таких местах, периодически поступают.

— Беда в том, что молодым людям нечем заниматься. Не хватает, досуговых учреждений, — рассказал начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин на пресс-конференции 29 января. — Мы со своей стороны готовы проводить рейды в таких местах, потому что охранники, которые там находятся, либо не обращают внимания на такие компании, либо, моё личное мнение, побаиваются этих подростков.

Липилин отметил, что в случае выявления таких компаний эффективнее всего работать не со всей толпой, а с заводилами.

Напомним, также на пресс-конференции рассказали, что в Ярославской области стали меньше убивать, но больше грабить.

ИСТОЧНИК KP.RU