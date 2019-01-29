Компенсация за наезд: ярославская пенсионерка выиграла суд с канцелярской фирмой

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-29T18:37:53+03:00

Судья признал, что у бабушки есть полное право на эти деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ярославская пенсионерка добилась компенсации от ЗАО "Фарм", одного из крупнейших производителей и поставщиков канцелярской продукции в России и странах СНГ. Но вот с одним водителем-экспедитором компании явно не повезло. В апреле 2018 года он сбил 70-летнюю пенсионерку на проспекте Машиностроителей, когда задним ходом выезжал на дорогу.

- В результате ДТП здоровью пострадавшей был причинен вред средней тяжести. Кроме того, ей был причинен и моральный вред, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Женщина прошла лечение в больнице, восстановила здоровье, а потом пошла в суд. Лечение ей компания оплатила, а вот о компенсации морального вреда не позаботилась. Заволжский суд Ярославля признал, что женщина имеет полное право на эти деньги, и добавил еще одну строчку в графу "Расходы" компании. Уволили виновника расходов из компании, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU