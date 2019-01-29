2019-01-29T17:06:22+03:00
Происшествия

В Ярославской области стали больше грабить, но меньше убивать

Криминальные итоги 2018 года подвели в полиции региона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Андрей Липилин провел пресс-конференцию по итогам 2018 года.Андрей Липилин провел пресс-конференцию по итогам 2018 года.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Итоги работы ярославской полиции в 2018 году подвел 29 января на пресс-конференции начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

- Благодаря принятым органами внутренних дел мерам в 2018 году удалось сохранить тенденцию к сокращению числа зарегистрированных преступлений. Всего было зарегистрировано 16710 сообщений о преступлениях, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 6,5%, - рассказал главный полицейский области.

В регионе сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 4,5% - с 3591 до 3430. В том числе, убийств на 12,5% (с 72 до 63), разбойных нападений – на 9,1% (с 99 до 90), изнасилований – на 11,8% (с 17 до 15), краж автомашин – на 27,8 (с 237 до 171). А вот грабежей стало больше на 3,6%.

Андрей Липилин подчеркнул, что в наступившем году полиция будет делать все возможное для того, чтобы количество преступлений сокращалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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