В понедельник 9 тысяч ярославских автолюбителей купили «Снежный билет» и поехали на работу на автобусах и трамваях
В понедельник, 28 января, в Ярославле прошла акция «Снежный билет». Около 9 тысяч автомобилистов пересели на общественный транспорт, чтобы разгрузить дорожные сети для уборки снега.
Всего в день проведения акции выдали 9050 билетов. Из них 4899 билетов для проезда на автобусе, 2072 – на троллейбусе и 2079 – на трамвае.
Акцию решили сделать для того, чтобы снизить загруженность городских дорог. По задумке горожане должны были сделать выбор в пользу общественного транспорта. Это помогло бы снизить аварийность и поспособствовать работе снегоуборочной техники.
Но не все прошло так гладко. Ярославль «встал» в десятибалльную пробку, а акция «Снежный билет» фактически провалилась.
ИСТОЧНИК KP.RU