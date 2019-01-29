В понедельник 9 тысяч ярославских автолюбителей купили «Снежный билет» и поехали на работу на автобусах и трамваях

СЕГОДНЯ 16:50 2019-01-29T16:50:36+03:00

По задумке властей автовладельцы должны были пересесть на общественный транспорт Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Акцию решили провести для того, чтобы разгрузить дороги и снизить аварийность

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В понедельник, 28 января, в Ярославле прошла акция «Снежный билет». Около 9 тысяч автомобилистов пересели на общественный транспорт, чтобы разгрузить дорожные сети для уборки снега.

Всего в день проведения акции выдали 9050 билетов. Из них 4899 билетов для проезда на автобусе, 2072 – на троллейбусе и 2079 – на трамвае.

Акцию решили сделать для того, чтобы снизить загруженность городских дорог. По задумке горожане должны были сделать выбор в пользу общественного транспорта. Это помогло бы снизить аварийность и поспособствовать работе снегоуборочной техники.

Но не все прошло так гладко. Ярославль «встал» в десятибалльную пробку, а акция «Снежный билет» фактически провалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU