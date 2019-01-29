2019-01-29T16:51:03+03:00
Происшествия

Ярославец принял соседей за закладчиков и расстрелял отца с сыном из газового пистолета

Мужчина с подростком пытались достать из-за батареи застрявшего кота
Роман Рыжиков
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Выстрелы пришлись в голову. Мальчик обезображен, у мужчины - тяжелая ЧМТВыстрелы пришлись в голову. Мальчик обезображен, у мужчины - тяжелая ЧМТФото: Роман Рыжиков
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В Заволжском районе Ярославля 35-летний мужчина чуть было не убил соседей – отца с сыном, расстреляв их из газового пистолета. Конфликт произошел в ноябре, в одном из домов по улице Папанина.

За батареей на лестничной клетке застрял кот. Ему на помощь пришел 17-летний подросток со своим отцом. На шум от «спасательной операции» вышел их сосед. Приняв людей в подъезде за закладчиков, мужчина открыл по ним огонь из газового пистолета.

- Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области. – У мальчика - обезображивание. Выстрелы пришлись в голову.

Стрелку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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