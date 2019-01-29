2019-01-29T17:47:14+03:00
Происшествия

На ярославском заводе от сердечного приступа умер рабочий

Происшествие случилось, когда 58-летний мужчина пришел на работу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На ярославском заводе умер рабочий.На ярославском заводе умер рабочий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На одном из ярославских заводов 29 января скончался рабочий. После происшествия в группе «Подслушано в Ярославле» анонимный пользователь пожаловался, что умирающему человеку пришлось долго ждать медиков.

- Коллектив вызвал скорую завода, но оказалось, на таком огромном предприятии нет дежурной скорой! Врач шла пешком 1000 метров, чтобы помочь умирающему. А вызванная городская скорая помощь простояла у проходной, так как ее не пускали! Секретное производство якобы! – говорится в посте.

Свой комментарий по поводу произошедшего дали на самом предприятии.

- 58-летний сотрудник скончался в результате сердечного приступа. ЧП произошло в 6.30 утра перед началом рабочей смены в раздевалке цеха. Произошедшее не связано с производственной деятельностью. Фельдшер предприятия прибыла на место происшествия через пять минут после поступившего вызова – на территории завода работает собственный медицинский пункт. Городская скорая помощь прибыла оперативно и незамедлительно была допущена к месту происшествия. Несмотря на все усилия медиков, летального исхода, к сожалению, избежать не удалось. Руководство предприятия выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего, - сказали в пресс-службе завода.

Между тем, доследственную проверку случившегося начало Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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