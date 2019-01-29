«Пытались добить в машине, но он оказался крепким»: автоворы рассказали, как напали на водителя иномарки под Ярославлем

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-29T15:26:59+03:00

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Двое молодых людей 21 и 22 лет напали на водителя иномарки «Сааб» под Ярославлем, попытались его зарезать и угнать машину. К счастью, пострадавший выжил, а преступников задержали. О том, как все происходило, они сами рассказали на допросе в полиции.

- Я в машине всадил нож в горло два раза и около сердца - раза три-четыре. Потом пытались его в машине добить, но он оказался крепким, сбежал от нас. Вышел из двери и позвал на помощь, - говорит один из преступников.

Место кровавой расправы. Фото: Росгвардия.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 26 января в Ярославском районе. Молодые люди подсели в автомобиль к жертве в Переславле и попросили подвезти их в Ярославль. Но на подъезде к областному центру, в Ярославском районе, напали на мужчину, изрезали ножом. Пострадавший сумел вырваться и позвал на помощь проезжавших мимо людей.