В Ярославле начали активно чистить скатные крыши от снега и наледи

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-29T15:09:42+03:00

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Управляющие компании города принялись за активную чистку снега и наледи с крыш. Каждый день на улицы города выходит около 30 бригад с автовышками. В каждой бригаде работает по 8 человек. Такие меры принимаются для безопасности горожан, ведь скоро будет потепление, и снег начнет таять и сходить с крыш.

Самую большую опасность для пеших ярославцев представляют скатные крыши. Всего в городе насчитывается около 1500 таких объектов.

— В первую очередь бригады устраняют наледь, которая представляет особую опасность — над тротуарами, пешеходными зонами, выходами из подъездов. График уборки для бригад составляется на два дня вперёд. В соответствии с этим графиком мы контролируем их работу, — прокомментировал ситуацию начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.

Если вас не устраивает, в каком состоянии находится крыша дома, то оставляйте заявку в вашей управляющей компании. Запишите номер заявки и лично контролируйте ход устранения замечания. Если все остается без изменений, звоните в муниципальную жилищную инспекцию по телефону

40-99-00.