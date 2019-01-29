СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-29T15:11:44+03:00

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Дерзкое преступление было совершено в ночь на 26 января в Ярославской области. Похитители авто изрезали ножом водителя машины «Сааб» и попытались угнать сам автомобиль. Но преступление не удалось. Подробности происшествия на пресс-конференции 29 января рассказал начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

- Двое молодых людей подсели в автомобиль к мужчине в Переславле-Залесском и попросили довезти их до Ярославля. Но по дороге, в Ярославском районе, пассажиры внезапно напали на водителя с ножом, - сообщил он.

Окровавленный шофер сумел вырваться, выбежал на дорогу и начал махать проезжавшим мимо водителям. Они-то и помогли пострадавшему – вызвали скорую и полицию. Преступники, поняв, что план сорвался, бросились бежать. В итоге раненого мужчину увезли в больницу. А похитителей удалось задержать. Одного недалеко от места нападения поймали полицейские, второго чуть позже нашли сотрудники Росгвардии. В том, что злоумышленники спланировали свое нападение, не было сомнений, так как у них нашли автомобильные номера, которые они, судя по всему, собирались повесить на угнанный автомобиль. Сейчас на молодых людей завели уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет тюрьмы. Оба преступника арестованы, расследование дела продолжается.