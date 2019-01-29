В Ярославле мужчина убежал из магазина с трофеем: грабитель украл алкоголь прямо из под носа у продавцов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-29T13:44:24+03:00

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В Дзержинском районе 33-летний мужчина пришел в магазин. Он украл алкоголь прямо перед носом у продавцов. Сотрудники магазина пытались остановить грабителя, но он вырвался и убежал. Они обратились в полицию. Оказалось, что магазинный воришка – местный житель. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, в Ярославле произошла еще одна кража. Женщина хотела помочь пьяному прохожему подняться, но вместо доброго дела совершила плохой поступок: украла у обездвиженного мужчины планшет. Мужчина протрезвел и обратился в полицию.