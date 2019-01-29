В Ярославле женщина жестоко избила гражданского мужа и ушла из квартиры, а когда вернулась, он был уже мертв
В субботу, 26 января, 38-летняя местная жительница была в квартире на улице Саукова Заволжского района. Там и произошло страшное преступление. Женщина поругалась со своим 46-летним сожителем. Она не справилась с негативными эмоциями и решила перейти к физической расправе. Гражданская жена жестоко избила мужчину. Потом женщина ушла из квартиры почти на сутки. Вернулась предполагаемая убийца только на следующий день. Увидев, что сожитель мертв, сама сообщила в полицию. Женщину задержали. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Жительница Ярославля может отправиться за решетку на 15 лет.