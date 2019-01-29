В Ярославской области осужденные исправительной колонии показали свои таланты на конкурсе профессионального мастерства

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-29T12:31:41+03:00

После освобождения Роман хочет устроиться на работу в кондитерский цех Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В исправительной колонии №8 состоялся конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие заключенные. Те, кто обучается по профессии «Пекарь», «Электросварщик» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Конкурс проходил в два этапа: практическая и теоритическая часть.

– Все участники конкурса получают одинаковое задание, обеспечиваются аналогичным рабочим местом, приспособлениями и материалом для выполнения задания, – поделилась директор ФКП ОУ № 88 Любовь Поваренкова.

Всего в профессиональном мастерстве соревновались 15 заключенных, которые показывают хорошие успехи в освоении профессии. Например, Роман приготовил 2 противня «московских плюшек». Осужденный уверен, что после освобождения он продолжит заниматься кулинарией и, возможно, утроится на работу в кондитерский цех.

Трое обучающихся про профессии «Электросварщик» также продемонстрировали свои навыки. Они сварили по три пластины в разных пространственных положениях.

Самые востребованные курсы в исправительной колонии – это «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Там самая большая группа учащихся. Из всех учеников на соревнования попали 8 человек, которые мастерки собрали схемы.

Победители получили дипломы.