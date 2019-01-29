Сбербанк продлил скидку на ипотеку на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-29T12:28:20+03:00

Скидка размером 0,3% на ставку по ипотеке предоставляется при покупке квартир на вторичном рынке с помощью сервиса Сбербанка «ДомКлик»

Изменить размер текста: A A

Сбербанк продлевает на 2019 год скидку в размере 0,3% на ставку по ипотеке для пользователей сервиса «ДомКлик». Дисконт на ставку по ипотечному кредиту в размере 0,3% предоставляется клиентам Сбербанка с одобренной ипотекой, приобретающим квартиру на вторичном рынке. Предложение распространяется на квартиры, объявления о продаже которых размещены на сайте «ДомКлик» и отмечены значком «Скидка 0,3%».

Со скидкой в размере 0,3% на ставку по ипотеке для клиентов Сбербанка можно приобрести квартиру на вторичном рынке, если объявление направлено на одобрение в банк с сайта «ДомКлик», на объявлении есть значок «Скидка 0,3%» и квартира не находится в залоге у другого банка.

При отправке клиентом объявления, отмеченного значком «Скидка 0,3%», на одобрение в Сбербанк с сайта «ДомКлик» менеджер Сбербанка связывается с клиентом для подтверждения выбора квартиры. Затем банк проверяет с агентом продавца, разместившего объявление, документы на квартиру и ее доступность для покупки в ипотеку.

После подтверждения данных по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и одобрения выбранной квартиры банком ставка по ипотеке снижается для клиента на 0,3%.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Мы стараемся предоставлять клиентам самый лучший сервис. Сейчас мы продлили не только скидку на ипотеку, но и улучшили условия ее получения. Теперь срок ожидания скидки начинается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН. Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена. А данные проверит менеджер ипотечного кредитования при получении пакета документов по объекту».

Подробнее: Как получить скидку на ставку по ипотеке для своего покупателя.