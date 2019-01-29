СК проводит проверку по факту гибели пары в Ростовском районе
Мужчина и женщина погибли во время пожара в селе Воржа
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В минувшую пятницу, 25 января, в селе Воржа Ростовского в квартире одного из домов вспыхнул пожар. Во время ЧП погибли два человека.
По факту гибели 51-летней хозяйки квартиры и ее 55-летнего знакомого Следственный комитет России по Ярославской области проводит проверку. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки.
Следователь опросил очевидцев и осмотрел место происшествия.
Напомним, в деревне Гридино Некрасовского района во время пожара в собственном доме погиб 61-летний мужчина