2019-01-29T12:22:13+03:00
Происшествия

Хотела помочь и обокрала: в Ярославле «сердобольная» женщина украла у пьяного дорогой планшет

Мужчина был настолько пьян, что не мог ничего поделать
Роман Рыжиков
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Женщина не смогла поднять мужчину, а вот планшет - запростоЖенщина не смогла поднять мужчину, а вот планшет - запростоФото: Роман Рыжиков
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Житель Ярославского района обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям 30-летний мужчина рассказал, что у него пропал дорогой планшет. Ущерб он оценил больше чем в 20 тысяч рублей.

Оказалось, что в день, когда мужчина лишился девайса, он был сильно пьян. Настолько, что не мог ходить. На его счастье его заметила проходившая мимо 37-летняя девушка. Она попыталась помочь бедолаге подняться, но все было тщетно. Оставив попытки, она увидела, что из пакета мужчины выпал планшет. Видимо, она решила, что это вознаграждение за проявленное милосердие к беспомощному, и, прихватив устройство, скрылась.

Оперативники нашли неравнодушную девушку, забрали планшет и «наградили» уголовным делом за кражу.

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