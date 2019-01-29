2019-01-29T10:46:56+03:00
Происшествия

В Ярославле у мужчины изъяли около 3 граммов героина

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Неизвестный порошок отправили на экспертизу. Там эксперты установили, что вещество - героинНеизвестный порошок отправили на экспертизу. Там эксперты установили, что вещество - героинФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Дзержинском районе задержали 34-летнего мужчину. Полицейские обыскали подозреваемого и нашили сверток с веществом, напоминающим порошок. Содержимое отправили на экспертизу. Эксперты подтвердили подозрения: порошком оказался героин массой около 3 граммов.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Напомним, за один день в разных районах Ярославля задержали двоих мужчин с наркотиками. У одного с собой был пакетик с амфетамином, а у другого сверток из фольги с синтетическим наркотиком. Возбуждено два уголовных дела.

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