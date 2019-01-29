2019-01-29T09:35:59+03:00
Происшествия

20-летняя девушка-водитель пострадала при столкновении двух ВАЗов в Рыбинске

Легковые автомобили не смогли разъехаться на перекрестке [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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ДТП в Рыбинске на перекрестке улиц Академика Губкина и Баженова. Фото: МЧС.ДТП в Рыбинске на перекрестке улиц Академика Губкина и Баженова. Фото: МЧС.
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20-летняя девушка пострадала 28 января при столкновении двух автомобилей в Рыбинске. ДТП произошло в 7 часов 45 минут на пересечении улиц Академика Губкина и Баженова. Дорогу не поделили «Ваз-11183», за рулем которого и находилась девушка, а также «Ваз 21093» под управлением 48-летнего мужчины.

Происшествие зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из машин выехала на перекресток на красный свет светофора, видимо, собираясь повернуть. В этот момент в нее въехал другой автомобиль, двигавшийся на зеленый.

- Пострадавшую с травмами с места происшествия увезли в больницу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ярославской области пьяный водитель фуры снес иномарку. Погибли водитель легкового автомобиля и его пес.

ДТП Губкина-Баженова. Рыбинск. 28 01 2019. Видео: компания "Ател"..

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