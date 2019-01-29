2019-01-29T06:41:43+03:00
Общество

В Ярославской области открылась ледовая переправа через Волгу

Она соединит Рыбинский и Некоузский районы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ледовая переправа в Ярославской области.Ледовая переправа в Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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28 января в Ярославской области открылась ледовая переправа через Волгу между Рыбинским и Некоузским районами. С одной стороны находится село Глебово, с другой - село Сменцево. Переправа позволит сократить расстояние от областного центра до Брейтово более чем на 100 километров.

- Переправа создана благодаря инициативе индивидуального предпринимателя Николая Дудорова, с которым администрация Рыбинского района активно сотрудничает уже несколько лет. Сильные морозы первой недели нового года обеспечили требуемую толщину льда, - рассказали в правительстве региона.

Замеры показали, что толщина льда в этом году более 40 сантиметров, а для проезда легковых автомобилей достаточно двадцати. Длина переправы – 1100 метров, ширина – 15 метров. Ездить по ней могут автомобили массой до 2,5 тонны. Режим работы – ежедневно с 6 до 22 часов.

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