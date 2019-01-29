Экологический митинг в Ярославле перенесли из центра в Брагино

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-29T09:05:54+03:00

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3 февраля ярославские активисты проведут митинг «Россия - не помойка!».

- Наш митинг - в поддержку регионов, страдающих от московского мусора и за запрет перемещения твердых коммунальных отходов между регионами. Против грабительского роста тарифа, за скорейшее и повсеместное внедрение раздельного сбора и переработки отходов. Против строительства целлюлозно-бумажного комбината на главной артерии и источнике питьевой воды - реке Волге, - сообщили организаторы акции.

Изначально активисты хотели провести митинг у площади Волкова. Но им пришел отказ. Акцию порекомендовали перенести в парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. Правда, на некоторое время на сайте мэрии появилось объявление об ограничении движения в центре города в связи с акцией. Но потом сообщение удалили.

Впрочем, инициаторы акции считают, что мэрия затянула со сроками уведомления о переносе митинга. Они подали заявление о проверке этого факта в прокурату, а также обратились в суд.