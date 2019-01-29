Наручные часы бывшего ярославского руководителя за 100 тысяч рублей отдадут министерству обороны за долги

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-29T08:07:28+03:00

Экс-начальник военного учреждения обязан выплатить ведомству 25 миллионов за необоснованные премии и откаты с них

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Ярославские судебные приставы передадут Министерству обороны России деньги и ценности, изъятые у руководителя бюджетного учреждения, подведомственного министерству. Речь идет о 980 евро, 18 долларах и около 5 миллионов рублей, хранящихся в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, заведенному на бывшего чиновника военного учреждения. Кроме того, в списке вещдоков фигурируют и наручные часы обвиняемого - марки «Maurice Lacroix», предварительно оцененные в 100 тысяч рублей.

Экс-руководителя обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Гражданин, являясь должностным лицом, вопреки интересам службы и в корыстных интересах премировал своих подчиненных в повышенном размере. При этом за такие крупные вознаграждения начальник требовал от личного состава возврата ему части выплаченных денежных средств, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

В пользу министерства обороны с гражданина должны взыскать практически 25 миллионов рублей. После оценки специалистами все арестованное имущество реализуют в счет погашения задолженности.