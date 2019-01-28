2019-01-28T21:52:17+03:00
Общество

В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей

Но самой распространенной фальшивкой является купюра в 5000 рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей.В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей. Как сообщили в ярославском отделении Банка России, фальшивку данного номинала обнаружили в конце 2018 года. Ее передали в полицию.

Лидером же среди подделок в регионе остаются банкнота купюры по 5000 рублей. В прошлом году в банковском секторе их было обнаружено 188 штук - на две больше, чем годом ранее. Имитация купюры передана в полицию.

- На территории Ярославской области в прошлом году было выявлено в общей сложности 260 поддельных денежных знаков Банка России, что на 66 меньше, чем годом ранее. Гораздо меньше стали выявлять поддельных тысячерублевых банкнот - 66 против 134 в 2017 году, - рассказал управляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.

А вот банкноты меньшего номинала подделывают реже. За весь прошлый год было обнаружено всего три поддельных сторублевых купюры и одна банкнота номиналом 500 рублей, а также три поддельные монеты номиналом 5 рублей. Кроме того, 2018 году на территории Ярославской области было выявлено 24 подделки долларов США и евро.

НА ЗАМЕТКУ

Основные признаки подлинности банкнот

Визуальные

- водяные знаки; защитная нить и защитные волокна; микроперфорация; оптически переменная краска; скрытые изображения и полосы.

Видимые с помощью лупы

- графические микроэлементы; цифровые и буквенные микро-тексты.

На ощупь

- рельефные тиснения; метки для людей с ослабленным зрением.

Для надежного определения подлинности банкнот стоит проверить не меньше трех признаков, желательно из разных групп.

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России размещена на официальном сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

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