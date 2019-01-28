2019-01-28T21:32:39+03:00
Общество

Народ метался по остановкам: в Ярославле произошел сбой в движении трамваев

Люди попытались добраться домой в объезд пробок, но не получилось
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Трамвай пассажирам в Ярославле пришлось ждать дольше обычного.Трамвай пассажирам в Ярославле пришлось ждать дольше обычного.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вечером 28 января многие ярославцы, насмотревшись на пробки на дорогах, решили воспользоваться альтернативным транспортом - трамваем. Благо, что на путях заторов обычно не бывает. Но не тут-то было.

Около 18 часов, в самый час пик, когда жители возвращались домой с работы в движении трамваев произошел сбой. Сломался вагон, следовавший по маршруту №7 из центра в Брагино. Пока он стоял, сзади копились другие трамваи. А народ в это время метался по остановкам, гадая, удастся ли дождаться транспорта.

В итоге после небольшой паузы трамваи все-таки пошли. Правда, из-за того, что пассажиров на остановках собралось уже много, первые вагоны, следовавшие за сломанным, быстро заполнились буквально до отказа.

Напомним, дорога на работу утром 28 января для многих ярославцев превратилась в полосу препятствия из-за неубранных от снега дорог и тротуаров.

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