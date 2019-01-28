Подрядчики займутся очисткой снежного наката с дорог Ярославля

28 Янв. 21:04 2019-01-28T21:04:34+03:00

Дорожники продолжают прибираться на улицах Ярославля после снегопада. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии сообщили, что первоочередной задачей дорожников все-таки является расчистка снега

Изменить размер текста: A A

Снежный накат на дорогах Ярославля будут убирать в течение ближайшей недели. Об этом 28 января сообщили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» города.

— В период снегопада работа подрядных организаций была организована циклично, в круглосуточном режиме. Основной задачей было сгрести снежную массу с проезжих частей и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, - пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Сейчас, по информации властей, подрядчики продолжают заниматься очисткой дорог, а также начинают убирать территории возле социально значимых объектов и в частном секторе.

Напомним, горожане раскритикорвали чиновников и дорожников за плохую уборку города после снегопада. Дорога на работу утром 28 января для многих ярославцев превратилась в полосу препятствия.