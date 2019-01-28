2019-01-28T21:04:34+03:00
Общество

Подрядчики займутся очисткой снежного наката с дорог Ярославля

В мэрии сообщили, что первоочередной задачей дорожников все-таки является расчистка снега
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дорожники продолжают прибираться на улицах Ярославля после снегопада.Дорожники продолжают прибираться на улицах Ярославля после снегопада.Фото: Мэрия Ярославля
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Снежный накат на дорогах Ярославля будут убирать в течение ближайшей недели. Об этом 28 января сообщили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» города.

— В период снегопада работа подрядных организаций была организована циклично, в круглосуточном режиме. Основной задачей было сгрести снежную массу с проезжих частей и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, - пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Сейчас, по информации властей, подрядчики продолжают заниматься очисткой дорог, а также начинают убирать территории возле социально значимых объектов и в частном секторе.

Напомним, горожане раскритикорвали чиновников и дорожников за плохую уборку города после снегопада. Дорога на работу утром 28 января для многих ярославцев превратилась в полосу препятствия.

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