Подрядчики займутся очисткой снежного наката с дорог Ярославля
Снежный накат на дорогах Ярославля будут убирать в течение ближайшей недели. Об этом 28 января сообщили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» города.
— В период снегопада работа подрядных организаций была организована циклично, в круглосуточном режиме. Основной задачей было сгрести снежную массу с проезжих частей и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, - пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.
Сейчас, по информации властей, подрядчики продолжают заниматься очисткой дорог, а также начинают убирать территории возле социально значимых объектов и в частном секторе.
Напомним, горожане раскритикорвали чиновников и дорожников за плохую уборку города после снегопада. Дорога на работу утром 28 января для многих ярославцев превратилась в полосу препятствия.