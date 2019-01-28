Ярославль встал в 10-балльную пробку. Опять

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-28T17:54:17+03:00

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С наступлением вечернего часа пик карта Ярославля окрасилась в желто-красные цвета. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах в десять баллов. Надежды на «Снежный билет» не оправдались. А вместе с ними – надежды на скорый путь от работы до дома.

От Республиканского проезда, через Октябрьскую, Красную и Богоявленскую площади поток стоит до «Святого Георгия» на Московском проспекте. Машины в пробке движутся со скоростью пять – десять километров в час. Заторы на Тормозном шоссе и на проспекте Фрунзе. В сторону центра очередь с Суздальского шоссе заканчивается только на пересечении Московского с Малой пролетарской, в которое упираются водители, в надежде, что пробка на Тормозном позади. Улица Свободы, проспекты Толбухина и Ленина тоже двигаются очень медленно.

Утренний транспортный коллапс повторяется. Ситуацией с уборкой ярославских улиц уже заинтересовалась прокуратура.

Желаем всем, кто в эти минуты стоит в пробках, терпения.