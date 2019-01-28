2019-01-28T17:49:16+03:00
Происшествия

В Ярославле за один день задержаны два мужчины со свертками синтетических наркотиков

Возбуждены уголовные дела
Екатерина РЯБЦЕВА
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За один день в городе были задержаны сразу два нарушителя закона. Оба мужчины имели при себе наркотики.

Первого задержали на Тутаевском шоссе. 19-летний парень нес с собой пакетик с веществом, напоминающим порошок. Сотрудники полиции изъяли находку и отправили на экспертизу. Выяснилось, что в пакетике был амфетамин. Масса вещества составила 1,216 грамма.

В этот же день во Фрунзенском районе оперативники задержали 33-летнего мужчину. У него с собой был сверток из фольги. Эксперты установили, что в фольге был синтетический наркотик массой 1,647 грамма.

Возбуждены два уголовных дела. Оба мужчины попадают под статью «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

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