2019-01-28T17:53:41+03:00
Происшествия

Пьяный ярославец влез в чужую квартиру, избил из ревности хозяина, прищемил руку и понял, что ошибся адресом

Житель Брагино предстанет перед судом за незаконное проникновение в жилище
Роман Рыжиков
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31-летний житель Брагино предстанет перед судом за незаконное проникновение в чужое жилище. На скамью подсудимых мужчину привели алкоголь, ревность и невнимательность.

Все произошло в мае прошлого года. На пьяную голову мужчина решил, что его сожительница отдыхает в компании другого мужчины в гостях у подруги. Ревность пронзила любящее сердце, и брагинец отправился расставлять точки над i. Приехав к дому, он уверенно влез в открытый балкон на первом этаже и проник через незакрытую дверь в квартиру. Найдя хозяина жилища, мужчина начал колотить его, грубо вопрошая, где его неверная. Непрошеного гостя еле-еле удалось вытолкнуть на лестничную клетку – он все время просовывал в дверь пальцы, которые впоследствии сильно прищемил. Только тогда он понял, что квартира, в которую ему нужно было влезть, находится по соседству. Однако к этом моменту на место уже прибыли полицейские.

Теперь уголовное дело ревнивого ярославца направлено в суд.

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