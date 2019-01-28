Задержали водителя фуры, погубившего москвича с собакой в Ярославской области

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-28T17:51:15+03:00

Фура и "Митцубиши" столкнулись под Переславлем в Ярославской области. Фото: Павел Новожилов.

Экспертиза подтвердила, что мужчина сел за руль грузовика пьяным [фото, видео]

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Водителя фуры МАН, который 27 января устроил смертельное ДТП в Переславле Ярославской области, задержали. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

- По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственным подразделением ОМВД России по городскому округу Переславль-Залесскому возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - рассказали в пресс-службе областной полиции.

Теперь водителю грузовика за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения светит до семи лет тюрьмы.

Напомним, МАН выехал на встречку и врезался в автомобиль «Митсубиси». 69-летний водитель легковушки скончался на месте. Сейчас известно, что он житель Москвы. Также погибла собака, которая находилась в салоне автомобиля. Пассажирку «Митсубиси» с травмами доставили в больницу.