Задержали водителя фуры, погубившего москвича с собакой в Ярославской области
Водителя фуры МАН, который 27 января устроил смертельное ДТП в Переславле Ярославской области, задержали. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
- По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственным подразделением ОМВД России по городскому округу Переславль-Залесскому возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - рассказали в пресс-службе областной полиции.
Теперь водителю грузовика за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения светит до семи лет тюрьмы.
Напомним, МАН выехал на встречку и врезался в автомобиль «Митсубиси». 69-летний водитель легковушки скончался на месте. Сейчас известно, что он житель Москвы. Также погибла собака, которая находилась в салоне автомобиля. Пассажирку «Митсубиси» с травмами доставили в больницу.
Пьяный водитель на фуре устроил смертельное ДТП в Ярославской области. Видео: Павел Новожилов/"Первый ярославский автопортал" в сети "ВКонтакте"..