Бил не останавливаясь, пока не умерла: в Ярославской области пьяный сожитель жестоко убил 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-28T13:52:22+03:00

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35-летний мужчина проживал в поселке Красные Ткачи. В субботу, 26 января, он был в одном из домов, где выпивал вместе со своей 20-летней девушкой. Пара поругалась. Градус общения стал накаляться, а когда дошел до предела, мужчина не смог сдержать эмоций и ударил свою подругу.

Пьяный сожитель, не останавливаясь, бил ее руками по голове и телу. Девушка скончалась на месте. Предполагаемый убийца сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Его задержали.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, проводятся следственные действия.