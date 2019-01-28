Мужчина и собака погибли при столкновении фуры с легковушкой в Ярославской области

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-28T13:54:00+03:00

Пьяный водитель на фуре снес легковушку на дороге в Ярославской области. Фото: МЧС по Ярославской области.

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В Ярославской области на 4-м километре дороги М8 «Холмогоры» под Переславлем столкнулись фура и легковушка. ДТП произошло 27 января в 17 часов 45 минут.

- МАН с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Митсубиси», который следовал в сторону Москвы. По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, - сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

В результате ДТП на месте погиб водитель легковушки – 69-летний мужчина. Пассажирка этой же машины, 65-летняя женщина, попала в больницу. Свидетели ДТП также сообщают, что вместе с хозяином погиб и пес, находившийся в салоне «Митсубиси».

Напомним, женщина-водитель пострадала в тройном ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле.