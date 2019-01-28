В Ярославской области при пожаре в собственном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-28T12:34:04+03:00

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В Ярославской области в пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось в деревне Гридино Некрасовского района. Здесь вспыхнул частный дом. После того, как огонь потушили, на пепелище нашли труп. Погибшим оказался 61-летний хозяин жилища.

- По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка. Причины возгорания устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, в тройном ДТП на Октябрьском мосту 27 января пострадала женщина-водитель.