2019-01-28T12:26:41+03:00
Происшествия

В Ярославле полиция задержала серийного вора авторегистраторов

Местный житель украл уже 14 устройств, за которые ответит в суде
Екатерина РЯБЦЕВА
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По факту кражи возбуждено уголовное делоПо факту кражи возбуждено уголовное делоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Заволжском районе города на улице Доброхотова грабитель разбил окно машины и украл видеорегистратор стоимостью 9 тысяч рублей. Преступление случилось в ночное время. Хозяин автомобиля обратился в полицию. Сотрудники полиции установили, что ограбил машину 45-летний неработающий местный житель. Оказалось, что мужчина украл не один регистратор, а совершил серию преступлений. Хитрый и предприимчивый вор похитил уже 14 устройств. Он действовал по одинаковой схеме: разбивал боковые стекла машин и вытаскивал то, что ему нужно. По факты кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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