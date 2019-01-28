В Ярославле полиция задержала серийного вора авторегистраторов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-28T12:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заволжском районе города на улице Доброхотова грабитель разбил окно машины и украл видеорегистратор стоимостью 9 тысяч рублей. Преступление случилось в ночное время. Хозяин автомобиля обратился в полицию. Сотрудники полиции установили, что ограбил машину 45-летний неработающий местный житель. Оказалось, что мужчина украл не один регистратор, а совершил серию преступлений. Хитрый и предприимчивый вор похитил уже 14 устройств. Он действовал по одинаковой схеме: разбивал боковые стекла машин и вытаскивал то, что ему нужно. По факты кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.