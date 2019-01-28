2019-01-28T12:12:04+03:00
Общество

Ярославцы собирают деньги на лечение пса, попавшего под поезд

Собака четыре дня пролежала на морозе с отрезанной лапой и хвостиком
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле собака попала под поезд. Фото: страничка Аллы Волковой в FacebookВ Ярославле собака попала под поезд. Фото: страничка Аллы Волковой в Facebook
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Директор ярославского благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова собирает деньги на лечение и содержание собаки, попавшей под поезд.

- Четыре дня пёсик лежал на морозе на снегу с отрезанной лапой и хвостом. Это произошло на Московском вокзале. Очень странно, что ни у кого в течение стольких дней не появилось даже мысли помочь пострадавшей собаке. Большая потеря крови, анемия, Лапка отрезана полностью, хвост отрезан наполовину, - рассказала она на своей страничке в Facebook.

К счастью, благодаря волонтерам животному удалось сохранить жизнь. Операция длилась 5 часов, до сих пор собачка ходит в туалет через катетер. Теперь бедолаге нужна долгая реабилитация. Алла Волкова просит всех неравнодушных помочь. Как это сделать, можно узнать на страничке женщины в соцсетях.

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