2019-01-28T11:44:24+03:00
Происшествия

В Ярославской области завершился ремонт котельной

Восстановительные работы шли весь день и всю ночь
Екатерина РЯБЦЕВА
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В поселке Петровское, расположенном в Ростовском районе завершен ремонт на мазутной котельной.

Вечером в пятницу, 25 января, загорелся котел. Работа всей котельной была приостановлена. Пока шли ремонтно-восстановительные мероприятия, из Ярославля доставили мобильную дизельную котельную.

Целый день и всю ночь на объекте трудились сотрудники котельной. Они старались не допустить, чтобы котел остыл и произошла разморозка системы. Температурный режим в квартирах не упал ниже 17-18 градусов. Пока шли работы, население не жаловалось.

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