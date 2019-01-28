2019-01-28T11:30:27+03:00
Общество

3 тысячи тонн снега на снежную свалку за минувшие сутки: как власти Ярославля планируют справляться со снегопадами

Спецтехника будет выезжать на дорожные сети города в ночное время
Екатерина РЯБЦЕВА
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На этой неделе осадки в Ярославле превзошли все ожидания – они выпали в количестве полумесячной нормы.

– Всем не расслабляться, – сказал мэр города Владимир Волков. Он обратился к главам районов и попросил их быть очень внимательными: следить, чтобы все остановки, тропинки и подходы к школам были вычищены и легкодоступны для прохожих.

Во время снегопадов техника будет курсировать по улицам города не только днем: в ночные рейды коммунальщики появятся на дорогах по 2-3 раза.

– За январь месяц у нас вывезено почти 13 тысяч тонн снега на нашу снежную свалку. Только за последние сутки эта цифра составила 3 тысячи тонн – прокомментировал ситуацию заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.

Также Кузнецов отметил, что в городе используются несколько видов противогололедных составов: жидкие реагенты, мраморная крошка и пескосоляная смесь. Всего за зимний период израсходовано примерно 759 тонн.

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