Кто будет чистить город от снега: мэр Ярославля назначил нового главу "Спецавтохозяйства"

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-28T11:12:52+03:00

Волков раскритиковал работу предыдущего руководства, и надеется, что Соков не повторит таких ошибок

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Мэр Ярославля Владимир Волков представил нового руководителя МУП «Городское спецавтохозяйство» Алексея Сокова. Теперь он будет отвечать за уборку города.

– Вам в помощь все службы, которые здесь есть. Выстраивайте отношения, сделайте анализ, проводите те работы, которые необходимо проводить, главное, чтобы результат был виден жителям и всем гостям города, – обратился глава города к Алексею Борисовичу.

Владимир Волков остался очень недоволен прошлым руководством «Городского спецавтохозяйства». Он раскритиковал работу Эдуарда Снежкова и сказал, что бывший управленец не выходил из кабинета.

– В вечерние часы, когда были намечены планы по уборке города, нужно было производить контроль и технику расставлять. Руководство в это время отдыхало дома, – недоумевает Волков.

Мэр отметил, что иногда на чистку дорог выезжала техника с поднятыми щетками или ковшами.

– Такая уборка результата никакого не приносила, а оплата наша идет, – удивлялся глава города.

После того как на трактора и грейдеры установили трекеры, то стали замечать: половина спецтехники стоит на территории «Спецавтохозяйства». Руководство тем временем уверяло главу города, что работы идут полным ходом.

Также Владимир Волков сделал замечание своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаилу Кузнецову. После отчета заместителя мэр отметил, что по факту таких цифр, о которых идет речь в докладе, нет. Волков уверен, что столько единиц техники не выезжает на чистку дорог и территорий. За это глава города объявил Кузнецову строгий выговор, но надеется, что по результатам зимней уборки объявит своему заму благодарность.