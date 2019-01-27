2019-01-27T20:35:02+03:00
Спорт

Ярославский «бронепоезд» дожал сочинских «леопардов»

«Локомотив» в своем не самом лучшем матче все же добился победы над «Сочи», хотя и с футбольным счетом
Виктор ПОЛЯК
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После голеобильной победы ярославской молодежи над «Слованом», в игре с которым наставник нашего «бронепоезда» оставил в запасе всех легионеров, последним как раз и предстояло как бы отстаивать свои права на место в составе против очень цепкого «Сочи». К тому же, ворота «леопардов» защищает авторитетный вратарь Барулин, пробить которого крайне сложно. Можно добавить, что в этом сезоне ярославцы дважды им проиграли. Надо было реабилитироваться, но вот завязалась тягучая борьба, в которой у гостей в первом периоде получалось лучше.

Особенно хорошо у «леопардов» получалось завершение атак, что вылилось в шокирующие цифры 1-го периода – у них 19 в створ против 3 нашими! Но все эти попытки гостей добиться гола натолкнулись на настоящую стену в лице нашего вратаря Ильи Коновалова. Выводы, конечно, наставником «бронепоезда» Дмитрием Квартальновым были сделаны в перерыве, потому со второго периода статистика стала другой, но при прежней отменной игрой вратарей. И Барулин, и Коновалов действовали безупречно, чего нельзя сказать о форвардах обеих команд. Во втором периоде Илья блестяще сыграл, когда на него выкатили «два в ноль»! Изменение статистики произошло, несмотря на три удаления у наших, что вновь доказывало надежность обороны «бронепоезда». Все шло к тому, что третий период будет решающим. Так и вышло, хотя не без проблем.

Несколько раз наши ребята устраивали у ворот «Сочи» настоящую бурю. В конце концов, один из шквалов принес успех. Как раз в исполнении легионеров. Брендан Козун в чужой зоне выцарапал шайбу для Стаффана Кронвалла, который прошел по левому флангу и выдал идеальный пас на Егора Аверина. Гол! Удержать победный счет «бронепоезду» особых трудов не составило

«Локомотив» - «Сочи» - 1:0(0:0;0:0;1:0)

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