Охота на волков в Ярославской области стала необходимостью

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-27T16:37:28+03:00

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В Ярославской области начался отстрел волков. Популяция санитаров леса растет, а хищники могут представлять опасность не только сельскому хозяйству, но и людям. По подсчётам специалистов, на сегодняшний день численность волков в регионе составляет около пятисот особей. С начала года убито четыре зверя. Наибольшую опасность волки представляют в Некоузском, Первомайском, Пошехонском и Любимском районах. — Мы дождёмся, что будут и люди погибать, — заявил журналистам «Городского телеканала» председатель правления общества охотников Ярославской области Анатолий Дурандин. По словам председателя, дважды в этом году в Ростове видели даже медведя. И если с отстрелом волков дела обстоят проще, охота на медведя в регионе ограничена.