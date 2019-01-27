2019-01-27T14:47:59+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда

75 лет назад была снята блокада Ленинграда
Роман Рыжиков
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Губернатор Ярославской области Дмитрий МироновГубернатор Ярославской области Дмитрий МироновФото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил блокадников с Днем снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года окончательно закончилось длившееся 872 страшных дня окружение. Ничто не сломило героев.

Ярославская область приняла около трех тысяч эвакуированных из Ленинграда солдат, взрослых и детей. Многие из них обрели здесь второй дом.

- Низкий поклон ветеранам и блокадникам. Память об их подвиге всегда будет жить в наших сердцах, служить благодарным потомкам ярким ориентиром в жизни, посвященной Отечеству, - обратился к героям Дмитрий Миронов.

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