Из дачи в Заволжском районе Ярославля украли обогреватель и вентилятор
Видимо, вор не мог определиться, горячо ему или холодно
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В полицию Ярославля обратился местный житель и рассказал, что из его дачи в Заволжском районе Ярославля кто-то украл обогреватель и вентилятор. В дом злоумышленники проникли, разбив окно.
Полицейские заподозрили в этом 36-летнего местного жителя, который сразу же во всем признался. Часть похищенного удалось изъять.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».
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