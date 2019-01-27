Из дачи в Заволжском районе Ярославля украли обогреватель и вентилятор

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-27T13:01:01+03:00

Видимо, вор не мог определиться, горячо ему или холодно

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В полицию Ярославля обратился местный житель и рассказал, что из его дачи в Заволжском районе Ярославля кто-то украл обогреватель и вентилятор. В дом злоумышленники проникли, разбив окно.

Полицейские заподозрили в этом 36-летнего местного жителя, который сразу же во всем признался. Часть похищенного удалось изъять.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».

А в Рыбинске 18-летний парень снял с чужой машины колеса, магнитолу и аккумулятор, чтобы поставить их на свое авто. Теперь ему грозит до пяти лет