2019-01-27T12:33:39+03:00
Происшествия

Пропавшая в Ярославле 19-летняя мама рассказала о своем побеге

Девушка шла из дома с шестимесячной дочкой
Роман Рыжиков
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Фото: Согдиана РуденкоФото: Согдиана Руденко
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В пятницу, 25 января, волонтеры ярославского Центр-спаса объявили о розыске пропавшей 19-летней ярославны, которая ушла из дома на Нефтестрое, забрав с собой шестимесячную дочь.

Пока пропавшую Согдиану Руденко и маленькую Вику искали полиция и волонтеры, их нашли журналисты 76.ру. Беглянка вышла на связь и рассказала, что домой она возвращаться не собирается.

- Все хорошо у меня, я жива-здорова, и ребёнок тоже. Я с мужем хочу развестись и побыть одна с ребёнком. И искать меня не надо. Я не вернусь, - рассказала Согдиана.

Девушка при этом не рассказывает, где она находится сейчас.

Волонтеры, тем временем, отмечают, что пропавшая может связаться с полицией, если не хочет, чтобы ее продолжали искать

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