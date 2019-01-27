2019-01-27T10:17:43+03:00
Спорт

«Ярославич» еще не готов на подвиги

Домашний матч с «Кузбассом» не принес ярославцам очков, но один сет выиграть удалось
Виктор ПОЛЯК
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Последнее место в турнирной таблице явно психологически давит на ярославских волейболистов, что и проявляется игре, изобилующей срывами. Матч с «Кузбассом» начался вроде бы на хорошем настрое. Наши парни ни в чем не уступали гостям, которые, к слову, находятся на верхних ступеньках таблицы. На этом подъеме команда Юрия Филиппова даже небольшой подвиг сотворила. В концовке при выходе на «больше-меньше» ярославцы показали, что могут не дрогнуть в решающий момент, и с 23:23 довели сет до победы. Так же на равных хозяева площадки повели второй сет. Хоть и осталась наша команда с одним связующим Алексеем Сакеевым из-за травмы Александра Воропаева, но команда держалась на должном уровне. Воропаев, правда, в следующем сете ненадолго вышел на поле, но это был эпизод. Как выяснилось, наш основной связующий еще не долечил травму, но включается в заявку для подстраховки. Концовка второго сета у «Ярославича» не получилась, хотя были до нее почти на равных. Здесь нервы наших ребят подвели. Ошибки в атаке и на приеме склонили сет в пользу гостей. И оказалось, что это было началом провала для третьего сета, который наши начали с серии ошибок, что сразу привело к катастрофе – 5:12! Такой счет уже не оставлял надежд на спасение сета против одного из лидеров суперлиги. Так и получилось, причем, с треском - едва вышли из десяти очков. Проигрыш третьего сета не смог мобилизовать наших ребят на борьбу. Как ни старался наши либеро Александр Соколов в защите, но гости мастерски рвали наш блок, четко атакуя в линию. А их первый темп все же был эффективнее, чем у «Ярославича». Эпизодически получались у наших и могучие атаки Вячеслава Тарасова и Алексея Плужникова, и удачный блок, но проблемы с приемом тянули вниз. Очередное поражение, но один сет все же взят. Пора начинать выигрывать больше одного сета «Ярославич» - «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3(25:23;21:25;11:25;18:25)

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