В Ярославской области стартовали соревнования по шорт-треку

СЕГОДНЯ 21:37 2019-01-26T21:37:48+03:00

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В Рыбинске прошла церемония открытия соревнований по шорт-треку – Финала Кубка России. Открытие состоялось во дворце спорта «Полет». Целых три дня 80 спортсменов из 17 регионов будут бороться за первенство, а 14 участников защитят честь нашей области. В состав ярославской команды вошли мастера спорта Дмитрий Доколин, Никита Барташук, Дарья Розмахова, Никита Золотков, а также мастер спорта международного класса и участница Олимпиады в Сочи и Ванкувере Ольга Белякова.

Кроме этого среди участников находится заслуженный мастер спорта Владимир Григорьев.

– Очень приятно, что именно в нашем городе проходят столь авторитетные соревнования. Я поздравляю спортсменов с открытием турнира и желаю, чтобы для каждого из вас соревнования сложились успешно, став своеобразным трамплином в спортивной карьере, – сказал приветственную речь глава Рыбинска Денис Добряков.

За время соревнований будет разыграно 9 комплектов медалей: на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, а также в эстафетах для женщин – 3000 метров и для мужчин – 5000 метров.