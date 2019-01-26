2019-01-26T18:10:00+03:00
Происшествия

В Рыбинске ночью начнется сильный снегопад

Снег утихнет только в ночь на 28 января
Екатерина РЯБЦЕВА
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В ночь с 26 по 27 января в Рыбинске начнутся сильные снегопады. Они будут сопровождаться метелью. В городе усилится юго-восточный ветер. Порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с. Днем 27 января город окутают метели. Видимость ухудшится. На следующую ночь, 28 января, снегопады немного утихнут, а к утру будет идти небольшой снежок. На дорогах ожидаются накаты и снежные заносы. Водители должны быть предельно осторожны при движении по трассам. Для того, чтобы избежать ДТП, автомобилистам нужно соблюдать дистанцию и не делать резких маневров.

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