«Буревестник» продержался только до большого перерыва : ярославские баскетболисты неудачно провели вторую половину матча в Сургуте

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-26T17:39:42+03:00

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Понятно, что рассчитывали на реванш, благо в последних турах у ярославцев игра стала гораздо лучше, чем пару месяцев назад. Эти надежды стали вырисовываться к середине игры, когда не лучшее начало игры ярославцев сменилось настоящим ураганом точных бросков из-за дуги. За первые 20 минут «Буря» настреляла хозяевам паркета 9 «трёх» при 50% результате, что позволяло настраиваться на общий успех. К тому же, у хозяев явно выделялся американец Дюкс, только до перерыва набравший 20 очков из 44 командных. Учитывая, что «трёхи» у наших получались едва ли не у всех, до победы надо было продержать в том же стиле и после перерыва. Однако после большого перерыва «Бурю» словно подменили. Точность попаданий снизилась, а все попытки нейтрализовать Дюкса не приводили к перемене ситуации. Наш американец Джимми Гевин отчаянно бился со своим «земляком», но борьба шла с переменным успехом. Но куда хуже стало с бросками из-за дуги. Даже у наших снайперов Антона Агеева и Михаила Карпачева не получалось. Наша главная надежда – Артем Бутянковс выкладывался против местного гулливера. Подкользина, но разница в росте сказывалась. Последняя четверть хотя и была проиграна нашими с треском, но то было вызвано отчаянными усилиями отыграть за 60 секунд отставание в 8 очков. Фолы не помогли, потому что в атаке что-то не ладилось. Когда отрыв превысил 10 очков, борьба уже стала бесполезной.

«Университет-Югра Сургут» - «Буревестник» - 97 : 81(20:19, 24:29, 24:17, 29:16)