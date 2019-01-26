2019-01-26T16:51:49+03:00
Общество

В Ярославской области мать двоих детей не оформила на малышей собственность, приобретенную на материнский капитал

Женщина ссылалась на нехватку времени и денег
Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Некоуза родила второго малыша. Она получила сертификат на материнский капитал. Мать двоих детей решила воспользоваться возможностью и улучшить свои жилищные условия. Женщина нашла жилье, которое ей понравилось, а после этого обратилась в территориальное отделение Пенсионного фонда России с просьбой оплатить покупку жилья. В новой квартире мать должна была оформить долевую на своих детей. Однако женщина не выполнила это условие. Прокурор Некоузского района пошел в суд, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей. Он потребовал оформить в их в собственность ½ жилого помещения.

Мать получила исполнительные документы, но не торопилась исполнять решение суда. Сначала она говорила, что не хватает времени, а потом – что не хватает денег для оформления документов. Судебные приставы попросили отдел сопровождения неблагополучных семей профинансировать должницу. Она исполнила решение суда.

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