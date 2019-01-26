В Ярославской области мать двоих детей не оформила на малышей собственность, приобретенную на материнский капитал
Жительница Некоуза родила второго малыша. Она получила сертификат на материнский капитал. Мать двоих детей решила воспользоваться возможностью и улучшить свои жилищные условия. Женщина нашла жилье, которое ей понравилось, а после этого обратилась в территориальное отделение Пенсионного фонда России с просьбой оплатить покупку жилья. В новой квартире мать должна была оформить долевую на своих детей. Однако женщина не выполнила это условие. Прокурор Некоузского района пошел в суд, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей. Он потребовал оформить в их в собственность ½ жилого помещения.
Мать получила исполнительные документы, но не торопилась исполнять решение суда. Сначала она говорила, что не хватает времени, а потом – что не хватает денег для оформления документов. Судебные приставы попросили отдел сопровождения неблагополучных семей профинансировать должницу. Она исполнила решение суда.