2019-01-26T14:33:05+03:00
Общество

Цветочницы, манглы, сапоги: в Ярославской области на межрегиональную торговую выставку попали товары из исправительных колоний

В выставке участвовали не только осужденные, но и предприятия и частные предприниматели
Екатерина РЯБЦЕВА
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В регионе состоялась Универсальная межрегиональная выставка-ярмарка потребительских товаров. В выставке приняли участие исправительные колонии области, а также предприятия и частные предприниматели Москвы и Подмосковья, Владимира и Вологды.

На стенде уголовно-исправительной системы были товары, которые осужденные изготовили в центрах трудовой адаптации. Например, садовый инвентарь, цветочницы, мангалы, дачная мебель, одежда и обувь, резиновые сапоги и накидки. Кроме этого, посетили выставки могли приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию.

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