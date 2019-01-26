В Ярославской области грабитель проник в окно и стащил удлинители, топор и куртку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-26T12:52:39+03:00

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В Некрасовском районе вор разбил окно террасы в частном доме, зашел во внутрь и украл три удлинителя, куртку и топор. Хозяйка обратилась в полицию и потребовала разобраться в случившемся.

Грабителем оказался 24-летний парень. Он рассказал, что обжигал провода для того, чтобы отнести их в пункт приема металла. Пока злоумышленник делал свои дела, произошло возгорание. Курткой он пытался потушить огонь. Оказывается, молодой мужчина уже был судим ранее. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас грабитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.