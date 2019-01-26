В Ярославле полицейские нашли 80-летнюю бабушку, которая не знала, где она находится

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-26T10:42:30+03:00

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На Ленинградском проспекте сотрудники полиции нашли 80-летнюю пожилую женщину. Она плохо передвигалась и сложно ориентировалась на местности. Полицейские узнали, где проживает бабушка и проводили ее домой.

Сотрудники УМФД России напоминают ярославцам, что нужно быть очень внимательными к своим пожилым родственникам. Это особенно актуально в зимние холода. Если вы знаете, что ваша бабушка или ваш дедушка бывают забывчивы или страдают провалами памяти, то пишите на бумаге имя, телефоны близких и другую информацию, которую считаете нужной. Вкладывайте листки с информацией в карманы одежды. По возможности, гуляйте вместе со своими пожилыми родственниками.