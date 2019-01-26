Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя: в Ярославском регионе ожидаются метели и снегопады
Ярославский центр гидрометеорологии сообщает: в регионе ожидается сильная метель и обильные снегопады
– В связи с ухудшением погодных условий, уборка трасс регионального подчинения будет осуществляться увеличенным количеством техники, – поделился директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.
В сутки на дороги области будет выезжать около 360 единиц спецтехники. Это автогрейдеры, комбинированные машины, погрузчики и экскаваторы. Подрядчиком по уборке трасс выступает компания «Ярдормост».
На каждом объекте будут работать кураторы. Особое внимание уделяется дорожным сетям, на которых ходят автобусы, есть мосты, путепроводы и опасные участки.
Если вас не устраивает качество уборки дорог, звоните в диспетчерские службы (4852) 78-95-20, (4852) 76-05-17.