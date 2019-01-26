Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя: в Ярославском регионе ожидаются метели и снегопады

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-26T10:19:19+03:00

Особое внимание будет уделяться дорогах, где будет Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

На дороги области выедет более 360 единиц спецтехники

Изменить размер текста: A A

Ярославский центр гидрометеорологии сообщает: в регионе ожидается сильная метель и обильные снегопады

– В связи с ухудшением погодных условий, уборка трасс регионального подчинения будет осуществляться увеличенным количеством техники, – поделился директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

В сутки на дороги области будет выезжать около 360 единиц спецтехники. Это автогрейдеры, комбинированные машины, погрузчики и экскаваторы. Подрядчиком по уборке трасс выступает компания «Ярдормост».

На каждом объекте будут работать кураторы. Особое внимание уделяется дорожным сетям, на которых ходят автобусы, есть мосты, путепроводы и опасные участки.

Если вас не устраивает качество уборки дорог, звоните в диспетчерские службы (4852) 78-95-20, (4852) 76-05-17.